Tedbirlere uymayıp piknik yapan 8 kişiye para cezası

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 8 kişiye idari para cezası uyguladı.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mesire alanlarına gitmek ikinci bir emre kadar yasaklandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yasağı çiğneyerek ormanlara akın etti. Tedbirlerin sağlıklı yürütülebilmesi için uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri çiğneyerek mesire alanlarında piknik yapan kişilere idari para cezası uyguladı. Farklı tarihlerde toplam 8 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca 392 TL idari para cezası kesildi.

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