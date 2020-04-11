Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 31 ilde 48 saat süreliğine sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırınlara akın etti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında yer alan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar fırınlara akın etti. Ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına riayet etmeksizin fırından ekmek çıkmasını bekledi.

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