Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu

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İçişleri Bakanlığının 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ’da vatandaşlar marketlere hücum etti.

Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen Tekirdağlı vatandaşlar marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu.

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