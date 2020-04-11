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Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı

DHA

Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı

<br>Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)SOKAĞA çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ´da, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi´ndeki vatandaşlara erzak dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2 günde 6 bin koli erzak dağıtacaklarını söyledi. <br>İçişleri Bakanlığı´nın 2 gün sokağa çıkma yasağı getirdiği 31 kent arasında yer alan Tekirdağ´da sessizlik hakim oldu.<br>Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katılımıyla roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi´nde erzak dağıtımı yapıldı. Yardımın geldiğini görerek sokağa çıkan vatandaşları polis ekipleri, evlerine dönmeleri için uyardı. Kaymakam Kaya ve Başkan Yüksel de erzakların herkese verileceğini bildirerek, vatandaşlardan evlerine girmelerini istedi.<br>`HEPİMİZ GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ´<br>Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlarımızın evde kalması için teşvik edecek uygulama yaptık. Belediye başkanımız ile birlikte, hanelerine ve sofralarına koyacakları gıdaları yetiştiriyoruz. Özellikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum hazırlıkları için. Ama sahada çalışan tüm görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.<br>6 BİN KOLİ ERZAK DAĞITILIYOR<br>Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti´li Cüneyt Yüksel de 2 gün içinde 6 bin koli erzak dağıtımı yapılacağını belirterek, "Hazır sokağa çıkma yasağı varken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına kapı kapı giderek, erzaklarına veriyoruz. İnşallah bugün ve yarın daha önce aldığımız talepler doğrultusunda 6 bin koli erzak dağıtımı yapacağız. İki gün içerisinde dağıtımı bitirmek istiyoruz. Bu işi herkes evindeyken bitirmek istiyoruz. Allah bir an önce milletimizi bu illetten kurtarsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu işin altında kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN<br>2020-04-11 13:32:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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