Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

İHA

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'daki fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor.

Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ’daki fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor.
İçişleri Bakanlığı Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Tekirdağ’daki fırıncılar ekmeği olmayan vatandaşlara sokak sokak gezip ekmek dağıtmaya başladı. Oturdukları apartmanların balkonundan ip yardımı ile sepetlerini aşağı sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların sepete koydukları ekmekleri yukarı çekip eve alıyor. Bazı vatandaşlarda pencerelerinde ekmeklerin gelmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saha personelleri için siperlikli maske üretimine başlanıldı
YEREL HABERLER Saha personelleri için siperlikli maske üretimine ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 392'şer TL ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 392'şer TL ...
Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı
Hayalet şehir Tekirdağ
YEREL HABERLER Hayalet şehir Tekirdağ
(Görüntülü) Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı
Tekirdağ’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Tekirdağ´da sokaklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sokaklar sessiz kaldı
Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor
YEREL HABERLER Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde kentten manzaralar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ...
(Görüntülü) Tekirdağ?da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ?da vatandaşlar fırın ve ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da fırınlarda 'sokağa çıkma ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ...
(Görüntülü) Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ...
Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü
Çorlu’da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boşaldı
YEREL HABERLER Çorlu’da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ...
Tekirdağ´da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti
YEREL HABERLER Tekirdağ´da vatandaşlar fırın ve bakkallara akın etti
Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara ...
(Görüntülü) Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı
Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı
YEREL HABERLER Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı
Tedbirlere uymayıp piknik yapan 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Tedbirlere uymayıp piknik yapan 8 kişiye para cezası
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ’da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
Feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X