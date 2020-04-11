Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ’daki fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Tekirdağ’daki fırıncılar ekmeği olmayan vatandaşlara sokak sokak gezip ekmek dağıtmaya başladı. Oturdukları apartmanların balkonundan ip yardımı ile sepetlerini aşağı sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların sepete koydukları ekmekleri yukarı çekip eve alıyor. Bazı vatandaşlarda pencerelerinde ekmeklerin gelmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.