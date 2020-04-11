Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 392'şer TL ceza

Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye kolluk kuvvetlerince idari para cezası uygulandı.

31 ilde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağına vatandaşlar çoğunlukla uyarken, yasağı çiğneyen vatandaşlar da kolluk kuvvetlerinin dikkatinden kaçmadı. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca kişi başı 392 TL idari para cezası kesildi.



Marketlere de yaptırım uygulandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tüm gün şehirde devriye atarak yasağın uygulanması için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda

emniyet ekiplerince de 2 kişiye 1593 Sayılı Kanunun 282. maddesine istinaden idari işlem yapıldı. Ayrıca ilçede bir markete de genelge kapsamında kapalı olmamasından dolayı para cezası yazıldı.

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