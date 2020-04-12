Yasağın son gününde Tekirdağ'da sessizlik

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı. Fırınlarda ekmek üretimine devam edilirken, polis ekipleri de asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürdü.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Tekirdağ'ın cadde ve sokakları, dün olduğu gibi boş kaldı. Kentte açık olan fırınlarda, ekmek üretimine aralıksız devam edildi. Ekmek dağıtımlarını sorunsuz gerçekleştiren fırıncılar, servis araçları ile mahallelerde dolaştı. Emniyet ekipleri de şehir içinde denetimlerini sürdürdü. Birçok miting, gösteri, yürüyüş, konser ve festivalin düzenlendiği, gün boyu binlerce kişinin spor ve yürüyüş yaptığı Süleymanpaşa sahili de boş kaldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve toplum destekli polis ekipleri de haber merkezine gelen çağrılardan halkın taleplerini giderdi. Trafik ekipleri ise kavşak ve bulvarlarda denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında Tekirdağ genelinde 150 kişiye, 'Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı kanuna muhalefet'ten toplam 278 bin 760 liralık para cezası uygulandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-12 14:55:58<br>

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