Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu havadan görüntülendi Çorlu evde kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yasak sırasında havadan görüntülendi.

Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı gibi alanların bomboş olduğu Çorlu’da vatandaşlar evde kal çağrılarına ve sokağa çıkma yasağına uygun davranınca cadde ve sokaklar ile kaldırımlar da boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasında kapsam dışında tutulan iş yerlerinde çalışanlar ile polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin sokaklarda olduğu Çorlu’da boş sokaklar havadan görüntülendi.

12 Nisan 2020 Pazar gecesi 24.00’te sona erecek olan sokağa çıkma yasağının ardından salgınla mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları ve zaruri olmadıkça sokağa çıkmamaları da isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.