(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 1600 çağrı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 1600 çağrı aldı

DHA

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı. Merkeze, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı yarım istiyorum ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi talepler de geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çağrı hattına günde ortalama 1600 destek geldiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte gelen talep sayısının 5 kat...

(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 1600 çağrı aldı

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı. Merkeze, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı yarım istiyorum ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi talepler de geliyor.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çağrı hattına günde ortalama 1600 destek geldiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte gelen talep sayısının 5 kat arttığı kentte, vatandaşların talepleri yerine getiriliyor. Gelen talepler arasında bazı ilginç istekler de yer alıyor. Çağrı hattını arayanlar arasında  "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu","3 kilo balık alır mısınız?", "Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor" gibi talep edenlerde bulunuyor.<br>Taleplerin artması üzerine, çağrı hattına personel takviyesi de yapıldı.Yetkililer, 155 Polis Çağrı Merkezi'ne günde 200 ile 300 arasında talebin geldiğini belirterek, sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu sayının günlük 1600"e çıktığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-12 18:13:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Vefa Destek Grubu'na günde 1600 çağrı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Vefa Destek Grubu'na günde 1600 çağrı
Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı Polisi arayan vatandaşlar, “Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu”, “Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz” şeklinde ilginç taleplerde bulundu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı Polisi ...
Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar
YEREL HABERLER Köpekleri kemikle besleyip, 20 koyunu çaldılar
(Görüntülü) Tekirdağ'da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessiz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da cadde ve sokaklar yasağın ...
Yasağın son gününde Tekirdağ'da sessizlik
YEREL HABERLER Yasağın son gününde Tekirdağ'da sessizlik
(Görüntülü) Evinin önünde bağlamasıyla konser verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evinin önünde bağlamasıyla konser verdi
Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi
YEREL HABERLER Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu havadan görüntülendi Çorlu evde kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu havadan ...
İhtiyaç sahibi bin aileye ekmek dağıttılar
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi bin aileye ekmek dağıttılar
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına büyükbaş hayvanını bağışladı
YEREL HABERLER ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına büyükbaş ...
Çorlu’da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı
YEREL HABERLER Çorlu’da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı
Polis ve zabıtadan anonslu uyardı
YEREL HABERLER Polis ve zabıtadan anonslu uyardı
Tekirdağ'ın turistik ilçelerinde yazlıkçılar yasağa uydu
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın turistik ilçelerinde yazlıkçılar yasağa ...
Belediye, hoparlörden çaldığı şarkılarla vatandaşlara moral verdi
YEREL HABERLER Belediye, hoparlörden çaldığı şarkılarla vatandaşlara ...
Başkan Yüksel maskeleri bizzat teslim ediyor
YEREL HABERLER Başkan Yüksel maskeleri bizzat teslim ediyor
(Görüntülü) Tekirdağ'da Roman mahallesinde erzak yardımı dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da Roman mahallesinde erzak ...
Süleymanpaşa Belediyesi 59 kırsal mahallesi için 32 bin maske üretti
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi 59 kırsal mahallesi için 32 ...
Saha personelleri için siperlikli maske üretimine başlanıldı
YEREL HABERLER Saha personelleri için siperlikli maske üretimine ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 392'şer TL ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 392'şer TL ...
Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar
Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da dar gelirlilere erzak dağıtıldı
Hayalet şehir Tekirdağ
YEREL HABERLER Hayalet şehir Tekirdağ
(Görüntülü) Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı
Tekirdağ’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X