2 günde 11 bin 760 lira ceza kesildi

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince toplam 30 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle toplam 11 bin 760 TL ceza yazıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından kendi bölgesinde yasağın uygulanması için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 48 saatlik yasak boyunca, yasağı çiğneyen 30 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca kişi başı 392 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri, toplam 11 bin 760 TL idari para cezası yazdı.

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