Şarköy'de sahipli köpek tabanca ile vuruldu

<br>Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Kaan Çelik'e ait labrador cinsi köpek tabanca ile vurularak yaralandı.<br>Şarköy'ün Camikebir Mahallesi Saraybakırı mevkiinde kır lokantası işleten Kaan Çelik'e ait labrador cinsi köpeğe, dün gece saatlerinde iş yeri önünde tabanca ile ateş açıldı. Bir kurşunun isabet ettiği köpek, sahibi tarafından veterinere götürülüp, tedavi edildi. Veteriner hekim Onur Kemer, çekilen röntgende bir merminin köpeğin vücudundan girip çıktığını belirlendiğini belirterek, "Yara tedavisi yaptık. Köpeğin kas grubu etkilendiği için bir süre yürüyemeyecektir. Belki yürüme fonksiyonunu ve idrarını dışarı atmada zorluk çekecektir. Kısa sürede iyileşmesi için gerekirse fizik tedavisi yapacağız" dedi.<br>Köpeğin sahibi Kaan Çelik, tabanca ile ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Çelik, 'Oskar' ismini verdiği köpeği yavruyken aldığını ve 2,5 yıldır baktığını belirterek, "Safkan labrador cinsi köpeğimi görmek için insanlar iş yerime geliyordu. En son köpeği bağladığım yerden çözüp kendimize ait alanda gezinmesi için bırakmıştım. Yarım saat içinde köpeğimi tabanca ile vurmuşlar. Vuranların yakalanmasını istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR<br>2020-04-13 16:01:13<br>

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