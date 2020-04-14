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1915 Çanakkale Köprüsü’ne çimento taşıyan kamyon devrildi

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çimento taşıyan bir kamyon devrildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne çimento taşıyan kamyon devrildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü’ne çimento taşıyan bir kamyon devrildi.
Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri İbrice Mahallesi Foça Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinden yüklediği çimentoyu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatına taşıyan Kadir Ç. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kamyon şoförü Kadir Ç. kazayı yara almadan atlatırken, aracın ise olay yerinden kaldırılması için vinç çağrıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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