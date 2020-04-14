Süleymanpaşa Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine dev destek Yüksel: “Hiçbir vatandaşımız aç yatmayacak”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında hanelerine gıda temininde mağduriyet yaşayan vatandaşlara yaklaşık 4 bin koli erzak dağıtarak destek oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı dağıtımda 65 yaş üstü, evden çıkamayan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara içeriğinde temel gıda ihtiyaçlarının yer aldığı gıda destek paketleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

İhtiyaç sahiplerinin yoğunlukta olduğu 3 mahallede gerçekleşen çalışma kapsamında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri el ele vererek gönül birliği içerisinde atlatacağız. Biz bize yeteceğiz. Belediyemiz bünyesinde tüm imkanları seferber ettik” dedi.

İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başkan Yüksel, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda herkese can kulağı vererek, başta Tekirdağ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Merkezi olmak üzere, Süleymanpaşa Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri, Aşevi ve belediye hizmet birimleri ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı kuralları çerçevesinde evinde kalıp kendini, sevdiklerini ve çevresini koruyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalıştık. Tek bir amaç etrafında birleştik. Bu birlik ile hiçbir vatandaşımız aç yatmayacak.” dedi.



Gıda temininde zorlanan vatandaşlar ile telefon numaraları paylaşıldı

Sosyal Medya hesaplarından bir duyuru da yayınlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara seslenen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, “Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında, hanelerinin gıda temininde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız; Süleymanpaşa Belediyemizin 0282 259 59 59, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 0282 264 00 66 0552 734 00 59 0552 735 00 59 0552 736 00 59 numaralı telefonların arayarak taleplerini iletebilirler” ifadesine yer verdi.

Vatandaşlar sağlık ihtiyaçları için 112, diğer tüm ihtiyaçlar için ise merkez mahallelerde 155, kırsal mahallelerde 156 numaralı telefonları arayarak diğer acil temel ihtiyaçlar konusunda 24 saat hizmet alabilecek.

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