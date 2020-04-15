Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dediler Tekirdağ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu

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Tekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.

Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ön selesine aldığı yolcu ile tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Seyahat anında kendilerine "Ne yapıyorsunuz?" sorusu yöneltilen yolcu ise, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyerek gülümseten bir yanıt verdi.

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