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Tekirdağ'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)CEZA infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Tekirdağ'da hükümlülerin tahliyesi başladı. Tahliye olan hükümlüler, çok mutlu olduklarını dile getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hükümlülerin tahliyesi öncesinde jandarma ekipleri, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Hükümlüler, kendilerini taşıyacak otobüslere dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske...

Tekirdağ'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)CEZA infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Tekirdağ'da hükümlülerin tahliyesi başladı. Tahliye olan hükümlüler, çok mutlu olduklarını dile getirdi.<br>TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hükümlülerin tahliyesi öncesinde jandarma ekipleri, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Hükümlüler, kendilerini taşıyacak otobüslere dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske dağıtılarak alındı. Hükümlüleri taşıyan otobüslerden bazıları il dışına çıkarken, bazıları da otogara gitti.<br>Tahliye olan hükümlülerden Aytaç Çakırer, "10 yıldır yatıyorum. Son bir ay kala çıktım. İnşallah bir daha girmeyiz. Şükürler olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-15 15:26:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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