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Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenler evlerine dönmüyor

DHA

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarına gelenler, kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, evlerine dönmeyeceklerini söyledi. İstanbul'dan gelen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen, daha korunaklı olduğu için burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkış yasakları başlamadan önce İstanbul'da oturanlar Tekirdağ'ın...

Tekirdağ'daki yazlıklarına gelenler evlerine dönmüyor

<br>Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarına gelenler, kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, evlerine dönmeyeceklerini söyledi. İstanbul'dan gelen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen, daha korunaklı olduğu için burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi.<br>Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkış yasakları başlamadan önce İstanbul'da oturanlar Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan yazlıklarına akın etti. Bazıları yazlıklarından tekrar İstanbul'daki evlerine dönerken bazıları ise  yazlıklarında kalmayı tercih etti. Marmara Ereğlisi Siteler Birliği Başkan Yardımcısı Sabih Güray, vatandaşların yazlıklarında kendilerini daha güvenli hissettiklerini söyledi. Güray, "Şu anda yazlıklarda o kadar yoğunluk olmadığı kanısındayım. Biz 240 haneli bir siteyiz, onlar zaten kendi önlemlerini aldılar. Gelenler geldi, gelmek isteyen yazlıkçılarımız gelemiyorlar. Zaten buna müsaade edilmiyor. Biz sitelerde özerk olduğumuz için yani marketimiz var, özel güvenliğimiz var her bir tedbirimizi aldık. Girişlerde ateş ölçerimiz var, bütün siteler bu tedbirleri almış vaziyette. Buraya gelenler virüsten korunmak için geliyorlar. Hala gelmek isteyen çok sıyıda kişi var" dedi.<br>'BURADA DAHA MUTLUYUZ'<br>Koronovirüs nedeniyle İstanbul'dan Marmara Ereğlisi'ndeki yazlıklarına geldiklerini belirten öğretmen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen daha korunaklı olduğu için de burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi. İstanbul Ataşehir'de oturan ve bölgedeki yoğunluktan dolayı yazlık evine gelmeyi tercih ettiğini belirten ev hanımı Müge İlgüy ise, "İstanbul'daki yoğunluğu biliyorsunuz, insanlar burada daha az  kalıyor diye burayı tercih ettik" diye konuştu.<br>'EŞİMLE İLK KEZ BU KADAR BİR ARADAYIM'<br>İş insanı Ali Günaydın, koronavirüs nedeniyle yazlık evine geldiklerini ve burada kendilerini daha iyi kamufle ettiklerini söyledi. Günaydın, "Bizim burada yazlığımız daha sakin olur diye koronavirüs hareketlenmeye başlamasıyla buraya geldik. Geldikten sonra da şehirlerarası yasaklar geldi büyükşehirlere. Biz de burada kalmayı uygun gördük. Burada daha iyi kamufle ediyoruz kendimizi. Çok fazla dışarıya çıkmıyoruz. Fazla insan da yok burada. 40 yıla aşkın süredir evliyim ilk kez hanımımla bu kadar birlikte kalabiliyorum. Sağlımıza hepimiz dikkat etmemiz lazım. Gerekli önlemleri devlet alabilir ama bizler uygularsak başarıyı yakalayabiliriz. Önce kendimizi sonra çevremizi kollamamız lazım" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR<br>2020-04-16 09:15:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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