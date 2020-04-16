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Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza O yolcu konuştu: "Sosyal mesaj vermek istemiştik"

İHA

Tekirdağ'da tehlikeli motosiklet yolculuğu ile gündeme gelen yolcu, mizah amaçlı böyle bir seyahat gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının sosyal mesaj vermek olduğunu dile getirdi.

Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza O yolcu konuştu: "Sosyal mesaj vermek istemiştik"

Tekirdağ’da tehlikeli motosiklet yolculuğu ile gündeme gelen yolcu, mizah amaçlı böyle bir seyahat gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının sosyal mesaj vermek olduğunu dile getirdi.
Türkiye onları gerçekleştirdikleri tehlikeli sürüş ile tanıdı. Bir motosikletin ön selesine oturan ve sürücü ile aralarındaki mesafe olduğunu savunan yolcu, ilk kez konuştu. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden iş adamı Yakup Torun, söz konusu yolculuğun insanlara bir mesaj vermek için yapıldığını söyledi. Torun, "Videodaki korona virüs salgınından korunmak amaçlı sosyal mesafe kuralı büyük önem arz ediyor. Biz de böyle bir yolculuk yaptık. Tabi yolculuğumuzun suç olduğunu öğrendik ve cezasını ödedik. Cezamız devletimize, vatanımıza, milletimize feda olsun" dedi.

1360 TL ceza yazıldı
Videonun haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan sürücü İbrahim Torun ve yolcu Yakup Torun hakkında tutanak tutuldu. İkiliye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten toplam 1360 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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