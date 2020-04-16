Uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Çerkezköy ilçesi şehir girişi uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuk cep kısmında poşet içerisine gizlenmiş halde daralı 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.