Tekirdağ'da bir adreste ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ’da emniyet ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi’nde oturan Ö.Ö. isimli bir kişinin ikamet ettiği adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir adet ruhsatsız silah, bir adet şarjör, 4 adet dolu fişek ve 2 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri, Ö.Ö. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan işlem yaptı. Ruhsatsız silaha ve fişeklere de el konuldu.

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