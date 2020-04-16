Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı

<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, fabrikadaki işçilerin taşındığı servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, Çerkezköyİstanbul Silivri ilçesi yolunun TEM gişeler kavşağında meydana geldi. Silivri yönüne giden fabrikadaki işçileri taşıyan Mehmet Bozkurt yönetimindeki 59 S 2984 plakalı servis minibüsü ile Cemal Balta'nın kullandığı 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak yan yatan minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerin kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-04-16 18:22:53<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-