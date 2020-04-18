Tekirdağ´da gazeteler okuyucu ile buluşturuldu

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da bayiler gazeteleri, motosiklet ve araçlarla okuyucularına ulaştırdı.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ´da sessizlik hakim oldu. Kentin meydanları, sokak ve caddeleri boş kaldı. Çorlu ilçesinde gazete satışları sokaklarda motosikletlerle yapıldı. Motosiklet üzerine gazete standına dizilen gazeteler sokak aralarında `Gazete, gazete, yazıyor, yazıyor, son dakika haberleri´ diye bağırılarak satılması eski günleri hatırlattı.<br>Gazete satışı yapan Reha Potak, "Vatandaşlarımızı bu salgın nedeniyle evlerinde kalması bizim en büyük isteğimizdir. Biz onlara gazetelerini evlerine getirdik. Satışlar güzel" dedi. Fırıncılar ise kendi araçları ile sokaklarda ekmek satışı yaparken, temizlik işçileri de sokakları temizledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-18 11:36:09<br>

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