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Türkiye eve çekildi, Cezayirli vatandaş parkta uyurken bulundu

İHA

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlardan geriye boş kalan parkta bir kişi uyurken bulundu.

Türkiye eve çekildi, Cezayirli vatandaş parkta uyurken bulundu

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlardan geriye boş kalan parkta bir kişi uyurken bulundu.
Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa eski valilik önünde kısıtlamaya uymayarak yeşillik alanda uyumaya çalışan bir kişinin görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Söz konusu alana gelen polis ekipleri kısıtlamaya rağmen yeşillik alanda uyumaya çalışan şahsı uyandırdı. Şahısla yapılan görüşme neticesinde şahıs Cezayir uyruklu olduğunu iddia etti. Polis, yabancı uyruklu vatandaşın kimlik tespit işlemleri için araştırma başlatırken, şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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