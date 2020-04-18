Türkiye eve çekildi, Cezayirli vatandaş parkta uyurken bulundu

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlardan geriye boş kalan parkta bir kişi uyurken bulundu.

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa eski valilik önünde kısıtlamaya uymayarak yeşillik alanda uyumaya çalışan bir kişinin görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Söz konusu alana gelen polis ekipleri kısıtlamaya rağmen yeşillik alanda uyumaya çalışan şahsı uyandırdı. Şahısla yapılan görüşme neticesinde şahıs Cezayir uyruklu olduğunu iddia etti. Polis, yabancı uyruklu vatandaşın kimlik tespit işlemleri için araştırma başlatırken, şahsın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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