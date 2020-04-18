Tekirdağ'da sahil ve sokaklar boş kaldı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da, sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin sahil şeridi ile cadde ve sokaklar boşaldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ´da, vatandaşlar evlerinde kaldı. Sahil ve sokaklar ile parklar boşaldı. Issızlığa bürünen kentin cadde ve sokaklarında sadece fırıncılar, güvenlik güçleri, belediye temizlik işçileri, sağlık çalışanları görüldü.<br>ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATAN CEZAYİRLİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ<br>Tekirdağ Valiliği önündeki yeşil alan içerisinde uyuyan kişi kontrol edildi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin Cezayir uyruklu olduğu ve kalacak yeri olmadığı tespit edildi.<br>Yetkililer ile görüşen polis, şahsı önce sağlık kontrolünden geçirdi, daha sonra polis merkezinde götürdü. İşlemlerin ardından şahsın İl Göç İdaresi´ne teslim edileceği öğrenildi.<br>Güvenlik güçleri yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-18 12:28:42<br>
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