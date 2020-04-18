Tekirdağ'da çiftçiler tarlalarında çalıştı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasaktan muaf tutulan çiftçiler, tarlalarına girerek çalıştı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamına hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Tekirdağ'da sessizlik hakim oldu. Yasaktan muaf olan çiftçiler ise erken saatlerde tarlalarına giderek, çalıştı. Kendilerine izin verilmesinden dolayı mutlu oldukları belirten çiftçi Fuat Varlı, "Bugün bizi muaf tutmalarından dolayı devletimize çok teşekkür ederim. Eğer izin olmasa zorlanırdık. Ekim olmazsa üretim olmaz bunun için iyi oldu" dedi. Çitçi Erdem Varlı ise, "Bizim için iyi oldu. En azından herkes işini yapabilecek" diye konuştu.<br>'ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMLİYDİ'<br>Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, sokağa çıkma yasağından çiftçilerin muaf tutulmasının önemli olduğunu belirterek, "Şu anda çiftçilerimiz için ayçiçeği ekimi ve yer hazırlama dönemiydi. Bu bağlamda yasaktan muaf olması çiftçilerimiz adına çok iyi bir karardır. 7 bin üyemiz adına ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-18 14:04:20<br>

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