Kavgaya karışan 4 kişiye idari ceza

14 yaşındaydı! O da yendi!

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavga eden 4 kişiye, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

İlçede iki grup arasında evlerinin önünde ekmek satışı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan taraflar Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 4’üne, yeni tip Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan kavga olayına ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

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