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İhtiyaç sahibi vatandaşın evi baştan aşağıya yenilendi

İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi yaşlı, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik ve bakım hizmeti vermeye devam ediyor. Süleymanpaşa'da bir vatandaşın evinde tamirat, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşın evi baştan aşağıya yenilendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi yaşlı, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik ve bakım hizmeti vermeye devam ediyor. Süleymanpaşa’da bir vatandaşın evinde tamirat, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye ekipleri kentte ve kırsal alanlarda bulunan yaşlıların ev temizlikleri, çamaşır ve bulaşık işlerine kadar tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal bir mahallede yaşayan yaşlı bir vatandaşın isteği doğrultusunda harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu vatandaşın evinde tamirat, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evin eşyalarını da yenileyen belediye ekipleri, evdeki yaşamı daha yaşanabilir hale getirdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teyzemize imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalıştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bakımsız durumdaki evlerinde yenilemeler gerçekleştirdik. Bizler 7’den 70’e her vatandaşımıza hizmet etme sevdasıyla yola çıktık. İhtiyaç duyan her vatandaşımızın yardımına koşmayı görev bildik. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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