Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda döndü(2)

<br>35 KİŞİ TEKİRDAĞ´DA HASTANEYE ALINDI<br>Yunanistan´da karantinaya alınan geminin yolcularından 35´i Tekirdağ´da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne yerleştirildi. İpsala Sınır Kapısı´ndan otobüsle Tekirdağ´a getirilen 35 kişi için polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı. Gelenler tek tek ateşleri ölçülerek, hastaneye alındı.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)<br>DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-19 10:10:24<br>
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