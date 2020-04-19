'Hırsızlık'tan aranırken, yasağa rağmen sokağa çıkınca yakalandı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) HAFTA sonu için sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, 'hırsızlık'tan aranan M.Y.'yi dışarıdayken yakalayıp, gözaltına aldı.<br>İçişleri Bakanlığı´nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde, Tekirdağ´da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, sokaklarda denetimlerini artırdı. Çorlu ilçesinde denetim sırasında bir kişinin sokakta gezdiğini fark eden polis, yanına gitti. Yapılan sorgulama sonucu yasağa rağmen sokağa çıkanın, 'hırsızlık' suçundan aranan M.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine M.Y., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.<br>DURAKLAR İLAÇLANDI<br>Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri tarafından ilçede bulunan otobüs duraklarında ilaçlama yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ekiplerin il genelindeki tüm durakların ilaçladığını belirterek, "Koronavirüs tedbiri kapsamında tüm ilçelerimizde yolcu duraklarımızda ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-19 14:32:14<br>

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