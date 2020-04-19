Sokağa çıkma yasağında özel izinle maske ürettiler

<br>Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde terzilik yapan Hülya Bilgili, koronavirüsle mücadele kapsamında, iş yerinde bir grup kadınla sağlık çalışanları, kaymakamlık ve belediye çalışanları için maske üretmeye başladı. Kadınlar, sokağa çıkma yasağı olan kentte özel izin alarak, bugün de iş yerini açıp, maske dikti.<br>Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde terzilik yapan Hülya Bilgili, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iş yerini kapatıp, tek başına evinde maske dikmeye başladı. Mahallede yaşayan kadınlar, malzeme temin edilmesi halinde kendilerinin de maske dikmek istediklerini, mahalle muhtarı Mehmet Erkul'a iletti. Erkul, mahalledeki gönüllü kadınların isteğini ilettiği terzi Bilgili'den olumlu yanıt aldı. Bilgili de içinde 3 makinesi olan terzi dükkanını maske dikimi için kadınlara açtı. Mahallede kadınlar, gönüllü ve dönüşümlü olarak maske dikmeye başladı.<br>Sokağa çıkma yasağının bulunduğu Tekirdağ'da, kadınlar bugün de evlerinde kalmak yerine kendilerine verilen özel izinle iş yerinde maske üretimine devam etti.<br>Türkiye'nin virüs salgının altından kalkacağını belirten Hülya Bilgili, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor malum. Bizler de ülkemize destek amaçlı bir şeyler yapmadık istedik. Öncelikle evimde dikmeye başladım daha sonra ise iş yerimi bu işe açtım. Mahalle muhtarımız sağ olsun bizi teşvik etti ve gönüllülerimizle birlikte daha fazla üretim yapmaya başladık" diye konuştu.<br>Velimeşe Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Erkul da "Mahallemizdeki kadınlarımız sağ olsun, bu işe gönüllü geliyorlar. Hülya hanım iş yerini bize açtı. Hem bayanlarımız hem de baylarımız maske dikiyorlar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN<br>2020-04-19 15:28:33<br>

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