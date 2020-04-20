Koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kez hastaneden kaçtı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan M.K.(34), pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.<br>Çorlu´da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi´ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı. Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.´yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.<br>YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ<br>M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi´ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edilerek, tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-20 13:00:41<br>
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