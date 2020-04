Ergene Belediye Başkanı Ergene, sokaklarında kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor Ergene Belediyesi kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor

Yeni tip korona virüs (COVID19) salgını ile mücadele kapsamında ilk andan itibaren etkin ve karalı bir çalışma yürüten Ergene Belediyesi kendi tesislerinde kendi imkanları ile ürettiği maskeleri Ergenelilere kapı kapı dolaşarak ulaştırıyor. Maske üretiminde de bizzat yer alan belediye başkanı Rasim Yüksel sokak sokak gezerek maske dağıtımına da katılıyor.

Ergene’de belediye imkanları ile üretilen maskeleri yine belediye personelinin katılımıyla vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Sağlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen maske dağıtımının ardından, “Sağlık mahallemizin en alt kısmındayız. En ücra köşeye kadar vatandaşlarımızı atlamaksızın, maske dağıtıyoruz. Öncelikli olarak ülkemize, tüm dünyaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Evde kal Ergene, evde kal Türkiye” dedi.

Kendi kademelerinde ürettikleri hijyen noktası aparatlarını vatandaşların yoğun olduğu yerlere yerleştirdiklerini kaydeden Başkan Yüksel, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bugün de atlamaksızın ev ev maske dağıtıyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli diyoruz. Türkiye ve dünya hakikaten kötü günler geçiriyor. İnşallah bunları atlatacağız. Tedbirle, panik yapmadan biz vatandaşımızı uyarıyoruz, uyarmaya devam ediyoruz. Maskesiz sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Virüsün veya mikrobun nereden, ne zaman geleceği belli olmaz. Tedbirimizi vatandaş olarak almak zorundayız. Ergene Belediyesi olarak kapı kapı dolaştık, 20 bin maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bir yandan üretimimiz devam ediyor. Bir yandan dağıtımımız devam ediyor. O yüzden vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Yine tedbir çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfektan aparatlarını da çoğaltıyoruz. İşçi duraklarına da yerleştirdik. Bankaların önlerine yerleştiriyoruz. Aynı tempoda devam ediyoruz” diye konuştu.

