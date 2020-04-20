Muratlı Kaymakamı, maaşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Muratlı İlçe Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Türkiye’nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, #bizbizeyeteriztuerkiyem hashtag’i ile açıklama yapan Kaymakam Demirayak, “Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde icra edilen kampanyaya 1 maaşımı bağışlayarak katkıda bulundum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.