Koronadan çıkmayan Down Sendromlu Atakan’a polisten doğum günü sürprizi Polis abilerine telsizden teşekkür etti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti.

Saray ilçesinde halk tarafında sevilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan Telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti. Anons sonrası Atakan'ın sevinci ailesi ve Polis ekibini de mutlu etti.

Atakan’ın bir diğer hayali ise ‘Arka Sokaklar’ dizisinde oynamak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.