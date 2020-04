(Görüntülü) Tekirdağ'da saatte 600 N95 maske üretimi başlıyor -1

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile yarın maske üretimine başlıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "İnanıyoruz, arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiye göre saatte 600 tane maske üretilecek. Bunların hepsi bu gördüğünüz makinede üretilecek ve üretmeye devam edecekler" dedi.<br>Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), yeni tip Corona Virüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi. Makinenin üretilmesinin ardından yarın da N95 maske üretimine başlanacak. Okuldaki üretimi inceleyen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, koronavirüs salgınından korunma kapsamında okullarımızın neler yapabileceğini gördüklerini belirterek, saatte 600 maske üretileceğini söyledi. Yıldırım, şöyle dedi:<br>"Öncelikle N95 standardında Sağlık Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu bir maskeyi üretmek için önce makinesini kendileri imal ettiler. Sonra da yazılımını da yüklemek sureti ile N95 maskesini üretimine başlayacaklar. İnanıyoruz, arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiye göre saatte 600 tane maske üretilecek. Bunların hepsi bu gördüğünüz makinede üretilecek ve üretmeye devam edecekler. Dünyanın pek çok ülkesi biliyorsunuz maskelerle bir takım tıbbi cihazların birbirine verilmesi konusunda tartışmalara giriyor. Birbirlerinin malzemelerine el koyuyorlar. Bizim ülkemizde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesafe aldığı gibi birde dışarı da kendilerini gelişmiş ülke olarak gören ülkelere yardım ediyor. Ama bakın biz profesyonelinden amatörüne her şeyi bir şekilde yapıyoruz. Bütün ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Tabi ki Tekirdağ'ımızda da güzel şeyler yapılıyor. Ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum."<br>'SAYI VEREMİYORUZ'<br>Tekirdağ'da koronavirüs vakaları ile sayı veremediklerini ifade eden Yıldırım, "Sayılarla ilgili çok üzerimize geliyorlar ama netice itibarı ile biz sayı veremiyoruz. Genel olarak söyleyebilirim ki, durumumuz oldukça iyi. Bütün Türkiye'ye baktığımız da tabi ki herkesin etkilendiği kadar bizde etkileniyoruz ama hem nüfusumuza bakarak hem de konumumuza bakarak iyi durumdayız. Birileri belki bilmeden yayıyor ama birileri de zannediyorum ki kasten çıkartıyor gibi geliyor bazen. Biz bunlara cevap vermekte zorlanıyoruz işin açıkçası. Gemiden indirilen vatandaşlarımızın hiç bir şeyleri yok. Kaldı ki şu var yanlış bilmiyorsam 59 ülkeden 165 seferle pek çok dışarı da kalan vatandaşımız geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde karantinaya alındı. Allah'a çok şükür hiç birinin bir şeyi yok ama bu tedbirler alınacak, onlarda bu tedbirler kapsamında ilimize gelen misafirler karantina süreçlerini bitirince gidecekler" diye konuştu.<br>'BİR AYDA YAPTIK'<br>Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kazım Zengin, makine ve N95 maske üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Yaklaşık 3 hafta sıfırdan başlayarak yaptıkları çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Zengin, "Hazır bir proje üzerine çalışarak değil, her şeyi ile kendi emeğimiz ile biz bu hale geldik. Ultrasonik dikim istasyonumuz sadece teminle gerçekleştiriliyor. Onun haricindeki bütün her şey kendi planlamamız, kendi imalatımız ile oluşturduğumuz bir sistem oldu. Burada sistemimizin eksiklikleri var, bunları geliştirmeye çalışıyoruz hala. Bugün size sunduğumuz görsel bugüne kadar almış olduğumuz yolu bize gösteriyor aslında. Tam biz makinemizi bitirdik demiyoruz. Biz hala çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Burada 3 haftada günlük 15 saat, en aşağı 15 saat aktif çalışmayla bu hale geldik. Aynı şekilde çalışma tempomuzla devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda sistemimizi tam otomasyon şeklinde çalıştıracağız. Bir ay önce bu işe başladık, 3 hafta içerisinde de bu hale geldik. Planlamamız, malzemelerin temini ve imalatımız 3 hafta sürdü, bir hafta kadar da ön planlamamız var toplamda 3 haftada bu hale getirdik makinemizi" dedi.<br>Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, N95 makinesi üretiminde bugün sona geldiklerin ifade ederek, "Bundan son derece mutluyuz. Şöyle ki sadece tarihi değil, meslek liselerinin bugün geleceğini yazdık. Bir farkındalık oluşturduk, kendi çocuğum bile meslek lisesinde okumanın ve nasıl okunacağının araştırmasını yapmaya başladı. Bu zorlu süreçte kara gün dostu mesleki eğitim diyerek yaptığımız bu işte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bu projeyi paylaştığında ben gece uyku uyuyamadım bu projenin bir parçası olmaktan dolayı. Çünkü az önce sayın valimizin dediği gibi, ' Çöllerde ve okyanuslarda insanlar maske savaşı yaparken' biz bir okul olarak sadece N95 değil burada binlerce maske de üretiyoruz. Bir başka okulumuzda siperlikli maske üretiyoruz. Ortam dezenfektanı, el dezenfektanı, kolonya tamamını üretiyoruz. Bu sürece katkı vermek ülkemizin bu sürecinde can suyu olmak bize son derece mutluluk verdi" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-21 18:06:21<br>

