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Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı: Dolandırılmaya çalışılmış 50 bin lirası dolandırılmaya çalışılan muhtarı jandarma kurtardı

İHA

Tekirdağ Malkara'da dolandırılmak istenen muhtar, telefonunu kapadıktan sonra aradığı jandarmadan gerçeği öğrenince dolandırıcıların oyununu bozdu.

Jandarmayı arayınca gerçek ortaya çıktı: Dolandırılmaya çalışılmış 50 bin lirası dolandırılmaya çalışılan muhtarı jandarma kurtardı

Tekirdağ Malkara’da dolandırılmak istenen muhtar, telefonunu kapadıktan sonra aradığı jandarmadan gerçeği öğrenince dolandırıcıların oyununu bozdu.
Sabah saatlerinde bir şahıs, ‘jandarma komutanıyım’ bahanesiyle, “Bankadaki paran bloke oldu” diyerek, Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız’ı aradı ve bankaya gitmesini istedi. Paniğe kapılan muhtar Yıldız, bulunduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Telefonu kapattıktan sonra bir jandarma görevlisini arayan muhtar, kendisinin herhangi bir konu hakkında çağrılmadığı gerçeğini öğrendi.
50 bin lira parasının dolandırılmaya çalışıldığını yolda fark eden Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız, aynı şahıstan gelen aramaları bir daha da açmayarak dolandırıcıların oyununu bozdu.
Olayla ilgili konuşan muhtar Yıldız, “Beni güya jandarma aramış, kartlarıma girilmiş ve hesabım bloke olmuş. Sonrasında ben de tekrar jandarma arkadaşı aradım ve bana ‘yok öyle bir şey dedi’ Gerçeği öğrenince ben de arabamla geri döndüm” diye konuştu.
Rahat bir nefes aldığını ifade eden muhtar, jandarmayı araması sayesinde dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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