Evden çıkamayan çocuklar için "Çocuk Kuşağı" programı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, korona virüsü salgını nedeniyle 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, evlerinden çıkamayan çocuklar için Çocuk Kuşağı programını yayınlamaya başladı.

Süleymanpaşa Belediyesinin yayın organlarından olan Süleymanpaşa TV üzerinden gerçekleştirilen ve sosyal medya üzerinden de takip edilebilecek olan program, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 16.00’da minik izleyicilerle buluşacak.

Çocuk tiyatrolarından gölge oyunu gösterilerine, kukla tiyatrosundan meddah ve çocuk sinemasına kadar çok sayıda içeriğin yer alacağı program, 21 Nisan Salı saat 16.00’da gösterimi yapılan Bilgin’in Kral’a Karşı Savaşı adlı çocuk tiyatrosu ile izleyicilerine “Merhaba” dedi.



Çocuklar hem eğlenip hem öğrenecekler

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünden yapılan açıklamada, salgın önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürece Çocuk Kuşağı programının da yayında olacağı belirtilirken, sokağa çıkamayan çocukların evlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri, eğlenirken öğrenebilecekleri ve değerler eğitimine katkıda bulunacak programlara ağırlık verileceğinin altı çizildi.

Çocuk Kuşağı programı, 23 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisi ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.