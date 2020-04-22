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Pazar yeri girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu

DHA

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Pazara gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesiz gelenler ise içeriye alınmadı. Çorlu'da, bugün kurulan ve ilçenin en büyük sebze ile meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'nda koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artırıldı. Pazara girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan sağlanırken, pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Esnaf, maske ve eldiven takarak önlem alırken, maskesiz gelenlerin pazar yerine girmesine izin...

Pazar yeri girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Pazara gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesiz gelenler ise içeriye alınmadı.<br>Çorlu'da, bugün kurulan ve ilçenin en büyük sebze ile meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'nda koronavirüs salgını nedeniyle önlemler artırıldı. Pazara girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan sağlanırken, pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Esnaf, maske ve eldiven takarak önlem alırken, maskesiz gelenlerin pazar yerine girmesine izin verilmiyor.<br>Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "Koronavirüs tedbirlerimizi aldık. Pazara bir giriş, bir de çıkış kapısı yapıldı. Girişe dezenfeksiyon tüneli konuldu. Bugün 5 ayrı ilçede pazar var ve tüm pazarlarda tedbirler alınmış durumda. Pazarlarda sosyal mesafe ile giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor. Burada alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-22 11:22:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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