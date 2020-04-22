Kozuva: "Birlikte çalışırsak bu işin üstesinden geliriz"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Nisan ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Meclisi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) tedbirlerine uyarak Nisan ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Meclis Üyeleri çevrimiçi olarak katılım sağladı. Toplantı, ŞubatMart/2020 gelirgider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi, mesleklerin gruplandırılması rehberinde bazı kodlarda değişiklik yapılması ve ekmek azami fiyat talebi hakkında Bakanlık görüşünün değerlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin geçmiş aylarda aldığı 210 gr ekmek azami satış fiyat kararı, fiyat birliği oluşması açısından Oda Meclisi tarafından da gündeme alınarak, 210 gr ekmek azami satış fiyatı 1,5 TL olarak oy birliği ile karara bağlandı.



Taleplerinizi bizlere yazın

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Üyelerine TOBB aracılığıyla ekonomide hayata geçirilen koronavirüs (Covid19) tedbirleri hakkında bilgi verdi. Başkan Kozuva burada yaptığı açıklamada “Koronavirüs başladığından beri TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konuda hiç boş durmadı. Biz de üyelerimizden bize iletilen yaşanan sorunları, taleplerimizi, görüşlerimizi kendisine iletiyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum, bir talebi olan mutlaka bize yazsın. Biz Odamızı beraber yönetiyoruz. Biz ancak birlikteysek güçlüyüz. Birlikte çalışırsak, rahatlıkla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum” sözlerini kaydetti.

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