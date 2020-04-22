Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: “23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bugün, İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk milletinin oluşturduğu hür irade ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılıdır. 100 yıl önce bugün ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ ilkesiyle istiklal ve hürriyet için başlatılan bu değişim, milli değerlerimiz ve şanlı tarihimize duyduğumuz inançtan güç alarak köklenmiş dev bir çınara dönüşmüştür. Milli irade gücünün en büyük örneği olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüzüncü yaşına girdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.”



"Mustafa Şentop'a teşekkür ederiz"

“Dünya olarak korona virüs illeti sebebiyle geçirdiğimiz bu zor günlerde başlattığı kampanya ile milletimize moral veren, milli coşkumuzu ayakta tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve Tekirdağ’ımızın Ankara’daki sesi Mustafa Şentop hocamıza teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Şentop Hocamız önderliğinde, 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’da evlerinden İstiklal Marşımızı okuyacak olan vatandaşlarımız, 23 Nisan coşkusunu tüm dünyaya haykıracak. Coşku, gurur ve umutla, güçlü Türkiye için nice 100 yıllara.”

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