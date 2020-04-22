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8 yaşındaki Muhammet istedi, jandarma 23 Nisan için Türk bayrağı getirdi

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Muhammet İnik (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerini süslemek amacıyla jandarmayı arayarak, Türk bayrağı istedi. Muhammet, eve bayrak getiren jandarmaya, yazdığı '23 Nisan' şiirini okudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Muhammet İnik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerini süslemeye karar verdi. Muhammet, sokağa çıkamadığı için 156'yı arayarak, jandarmadan eve asmak amacıyla Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları...

8 yaşındaki Muhammet istedi, jandarma 23 Nisan için Türk bayrağı getirdi

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Muhammet İnik (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerini süslemek amacıyla jandarmayı arayarak, Türk bayrağı istedi. Muhammet, eve bayrak getiren jandarmaya, yazdığı '23 Nisan' şiirini okudu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Muhammet İnik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerini süslemeye karar verdi. Muhammet, sokağa çıkamadığı için 156'yı arayarak, jandarmadan eve asmak amacıyla Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları Türk bayrağını adrese götürüp, Muhammet ile kardeşine teslim etti. Muhammet de eline aldığı Türk bayrağını öptükten sonra jandarmaya, kendi yazdığı '23 Nisan' şiirini okudu. Muhammet İnik'in okuduğu şiir şöyle:<br>'Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü<br>Neşeli güzel 23 Nisan<br>23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi<br>İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi<br>Bunu her yıl çocuklar, kutlayalım sevinçle<br>Egemenlikle yaşar herkes, el ele kutlayalım bayramı güzel 23 Nisan'DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-22 17:38:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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