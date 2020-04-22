‘Türkiyem’ kampanyasına koyunlarını bağışladılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki çiftçi, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına iki koyununu bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her taraftan destek çığ gibi büyüyor. Malkara’nın Mestanlar Mahallesi’nde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Sabri Çetin ve Ramazan Durmaz, çağrıya kulak verdi ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun bağışladı.



“150 koyunum feda olsun”

Koyununu bağışlayan Ramazan Durmaz, “Cumhurbaşkanımızın çağrılarına kulak verdik. Cumhurbaşkanıma, Sağlık Bakanıma ve sağlık çalışanlarımıza kolaylık diliyorum. 150 koyunum var, yeri gelirse yüz ellisi de feda olsun” dedi.



“Devletimiz vermişti, devletimize hediye ettik”

Cumhurbaşkanına duyduğu sevgiyi dile getiren Sabri Çetin’in eşi Seviye Çetin de, “Bize bu koyunu devletimiz vermişti. Biz de devletimize hediye ettik. Herkesin bu kampanyaya katılmasını isteriz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kurban oluruz biz ona” diye konuştu.

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