Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar boş kaldı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca sokağa çıkan köpeklerin havlama sesi duyuldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde yollar boş kalınca köpeklerin sokak ortasında havladıkları görüldü.

Cadde ve sokaklarda sık sık devriye gezen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

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