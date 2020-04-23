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Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan 16 şüpheli adliyede

DHA

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da aralarındaki husumet nedeniyle girdikleri silahlı çatışmada 2 polisi vurarak yaralayan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Bahar Sokak'ta, önceki gece yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 2 ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ve Y.A. pompalı tüfek ile vurularak hafif şekilde yaralandı. Ekip otosuna da saçmalar isabet etti. Bölgeye özel harekat timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekibi takviye edildi....

Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan 16 şüpheli adliyede

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da aralarındaki husumet nedeniyle girdikleri silahlı çatışmada 2 polisi vurarak yaralayan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.<br>Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Bahar Sokak'ta, önceki gece yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çatışmada 2 ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ve Y.A. pompalı tüfek ile vurularak hafif şekilde yaralandı. Ekip otosuna da saçmalar isabet etti. Bölgeye özel harekat timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekibi takviye edildi.<br>Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.<br>Polisin müdahalesiyle sonlandırılan çatışmanın ardından 16 şüpheli gözaltına alındı.<br>Sorguları tamamlanan şüpheliler Ş.B., K.Ş., S.Ş., Y.T., V.T., V.T., E.T., E.K., O.K., B.A., B.D., V.Ş., E.U., E.U., G.U. ve A.G. bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.<br>Polis, kaçan K.P. ile E.T.'yi arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-23 13:00:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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