Jandarma, otizmli Serhat'ın bayramını pasta ile kutladı

<br>Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otizmli Serhat Terzi (12) ile doğum günü olan Mehmet Can Yüksel'in (9), evlerine pasta götürerek sürpriz yaptı.<br>Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 çocuğa sürpriz yaptı. Jandarma ekipleri önce otizmli Serhat Terzi'nin evine gitti. Oğlu Serhat ile evinin önünde bulunan anne Sibel Terzi, jandarmanın kendilerini uyarmaya geldiğini zannederek, "Oğlum otizmli olduğu için evde tutmak çok zor oluyor. Kısa süreliğine çıkmıştık" dedi. Jandarma görevlisi ise Serhat'ın bayramını kutlamak için geldiklerini belirterek, getirdikleri pastayı verdi. Pastayı alan Serhat, büyük mutluluk yaşarken anne Sibel Terzi, "Sizi görünce azar işiteceğimizi zannetmiştim. Bizi çok mutlu ettiniz, size çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>Jandarma ekipleri daha sonra bugün doğum günü olan 9 yaşındaki Mehmet Can Yüksel'in evine doğum günü pastası götürdü. Pastayı Yüksel'e veren jandarma ekipleri, evlerinin önünde sosyal mesafe kuralarına uygun olarak, kutlama yaptı. Büyük mutluluk yaşayan Mehmet Can Yüksel, "Benim için sürpriz oldu, size çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR<br>2020-04-23 18:05:14<br>

