Sağlık çalışanları ile çocuklarının duygusal 'bayram' kutlaması

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarını göremeyen sağlık çalışanı ve güvenlik güçlerinin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkon ve pencerelerden kutladı. Sağlık çalışanı Senay Kartal'ın kızları ile bayramlaşması duygusal anlara neden oldu.<br>Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ailelerinden uzak olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin çocukları için belediyeden, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı anonsları yaptırarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. İl Sağlık Müdürlüğü 37 gündür çocuklarını göremeyen 112 çalışanı Senay Kartal ile çocuklarını bir araya getirdi.<br>İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Pandemi başlangıcından beri tüm sağlık çalışanlarımız servislerde, yoğun bakımlarda, acillerde, 112'lerde ve özellikle filyasyon ekibi olarak herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gelemiyor, onlara tahsis edilen otellerde ve ayrılmış yerlerde kalıyorlar. Bu sebeple de çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Bizde bu sebeple 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik. Hem bugün evlerinde kalan halkımızın 23 Nisanı'nı kutlayacağız. Hem sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bayramını kutlayacağız" dedi.<br>'37 GÜNDÜR ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM'<br>Koronavürüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından çocuklarını annesine bıraktığını belirten 112 paramedik çalışanı Senay Kartal, "Bu zorlu süreçlerde biz sizler için sahalardayız, devamlı olarak çalışmaktayız görevimizin başındayız. Bu durumdan dolayı da çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Onların sağlığı, herkesin sağlığı ve kendi sağlığımız için. Bizler sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Dediğimiz gibi bizler çocuklarımızdan ayrıyız, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başımıza kutluyoruz, onlarsız buruk bir şekilde geçiyor. Buradan herkese tek çağrımız var, sosyal mesafemizi koruyalım lütfen evde kalalım. Çocuklarımı 37 gün önce anneme bıraktık. Orada kendileri kalıyorlar, bende işime devam ediyorum" dedi.<br>'ONLAR SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR SİZ EVDE KALIN'<br>Senay Kartal'ın kızları Beste Kartal ve Derin Kartal, annelerinin sağlıkçı, babalarının da polis olduğunu söyledi. Beste Kartal, "Onları çok özledim. Onlar sizin için çalışıyor, siz de bizim için lütfen evde kalın" dedi.<br>GÖZYAŞLARINI TUTAMADI<br>Bu sırada camda olan ve annesi Edirne'de hemşire olan Nehir Sütlü, gözyaşlarına hakim olamadı. Koronavirüs çıktığından beri annesini görmediğini belirten Sütlü, "14 yaşındayım, korona başladığından beri annemi babamı göremiyorum. Annem sağlık çalışanı, babam asker onlar sizin için çalışıyorlar lütfen sizde bizim için evde kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-23 19:27:48<br>

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