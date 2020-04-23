İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Yeliz D. (38), evinin 5'inci kat penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.<br>Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında oturan Yeliz D,, iddiaya göre, eşinin mutfakta bulunduğu sırada 2 çocuğunun gözleri önünde pencereden atladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yeliz D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yeliz D.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yeliz D.'nin cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz D.'nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-04-23 21:09:37<br>

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