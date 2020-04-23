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Tekirdağ’da 23 Nisan’a özel muhteşem gece

İHA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Tekirdağ’da 23 Nisan’a özel muhteşem gece

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile 100. Yıl Mahallesi’nde platform kurularak ışıklar eşliğinde görsel şölen düzenlendi. Cadde boyunca balkonlara çıkan vatandaşlarda pencere ve balkonlara Türk Bayrakları asarak, platform alanında 23 Nisan Çocuk Bayramına ilişkin çalan şarkılara eşlik etti. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlarda bekleyen tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Bütün balkonlardaki vatandaşların hep birlikte İstiklal Marşını okumasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bir konuşma yaparak, “Bu güzel gecede Ramazan ayının ilk günü olan bu güzel gecede bide 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Allah’a hamdolsun Allah bu milleti hiçbir zaman üzmesin. Başımızda bir korona illeti var biliyorum hepiniz sıkıldınız. Esnaflarımız zor durumda olanlarımız var. Yevmiye ile çalışan kardeşlerimiz var. Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak topyekün bir çalışma başlattık. Bu illeti de yeneceğimize inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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