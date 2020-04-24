Tekirdağ'da gülümseten kare Sokaklar boş kalınca evin çatısına çıkıp oynadı

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Çatıya çıkan köpeğin hareketleri gülümsetti.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamada da ilginç bir görüntüye rastlanıldı.

Haliç Mahallesi’ndeki bir binanın çatısına çıkan köpeğin oyun oynayarak, havlaması gülümsetti.

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