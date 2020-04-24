(Görüntülü) Tekirdağ'da güvercinleri zabıta besledi

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SOKAĞA çıkma kısıtlaması getirilen 31 şehirden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydanda bulunan yüzlerce güvercini zabıta ekipleri besledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise koronovirüs salgını nedeniyle kaldırım ve yollarda ilaçlama yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı?nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak?ta sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ikinci gününde Tekirdağ'da yasağa vatandaşların uyduğu görüldü. Çorlu ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce güvercini belediye zabıta ekipleri besledi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri tarafından ilçede bulunan kaldırım ve meydanlarda ilaçlı su ile yıkandı. <br>Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,koronovirüs salgını nedeniyle tedbirlere uygulama devam ettiklerini ve tüm ilçelerde ilaçlamaların yapıldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ <br>2020-04-24 15:03:05<br>

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