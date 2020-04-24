Coşkuyla okunan İstiklal Marşı, tüyleri diken diken etti

Tekirdağ’da evinin balkonuna çıkarak coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı’nı okuyan üniversite öğrencisi Serhat Akbaş, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için 23 Nisan günü saat 21.00'de vatandaşlar evlerinde İstiklal Marşı'nı okudu. Kapaklı’da da binlerce kişi saatler 21.00’i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkıp, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, İstiklal Marşı’nı okudular.



Tüyleri diken diken etti

İnönü Mahallesi Çoban Yıldızı Sitesi’nde oturan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Akbaş da balkona çıkarak, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Oldukça coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı okuyan Akbaş’ın bu performansı, komşuları tarafından alkış ve ıslıklarla desteklendi. Akbaş’ın İstiklal Marşı’nı içten bir şekilde okuması adeta tüyleri diken diken etti.



“Ülkem adına güzel işler yapmaya çalıştım”

İstanbul doğumlu olan ve 15 yıldır Kapaklı’da ikamet eden Serhat Akbaş, daha önce okullar arası "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda iki kez 1.’lik elde ettiğini ifade ederken, “İlk ve orta öğretimimi Yıldızkent Ortaokulu'nda tamamladım. Lise eğitimimi ise Kapaklı Çok Programlı Lisesi'nde bitirdim. Ayrıca, Kapaklı'da 2015 ve 2016 yılında art arda iki yıl okullar arası düzenlenen 'İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması'nda 1. olarak Tekirdağ'daki finallere gitme hakkı kazandım. Yine 2016 yılında Tekirdağ'da 2.’lik ödülüne layık görüldüm. Şimdi Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yaşıma kadar ülkem ve milletim adına hep güzel şeyler yapmaya çalıştım ve yapmaya da devam edeceğim” dedi.

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